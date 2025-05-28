Названа сумма инвестиций, необходимых для развития нефтехимического сектора Ирана

Нефтехимический сектор Ирана остро нуждается в привлечении как внутренних, так и иностранных инвестиций. По словам главы инвестиционного управления Национальной компании нефтехимической промышленности, в стране реализуется ряд масштабных проектов, часть из которых уже находится на продвинутой стадии.

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