Михеил Кавелашвили поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ/ Trend/ - Президент Грузии Михеил Кавелашвили направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо, передает Trend.

"Ваше превосходительство.

От имени грузинского народа и от себя лично передаю Вам и народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю 28 Мая - Дня независимости. Этот знаменательный день является ярким символом национальной гордости, стойкости и упорства азербайджанского народа.

За всю свою историю Азербайджан преодолел множество трудностей, чтобы стать сильным, независимым государством, обладающим авторитетом на международной арене.

Мы в Грузии высоко ценим образцовую дружбу и прочное стратегическое партнерство, объединяющее наши народы. Наши страны неизменно солидарны, руководствуясь взаимным уважением и общим взглядом на будущее.

Грузия остается приверженной своей поддержке устойчивого развития Азербайджана. Убежден, что благодаря нашему тесному сотрудничеству мы сможем внести значительный вклад в обеспечение прочного мира и стабильности на Южном Кавказе.

С нетерпением ожидаю возможности приветствовать Вас в Тбилиси в ближайшем будущем.

В связи с этим важным праздником еще раз передаю самые искренние поздравления Вам и азербайджанскому народу, желаю мира, процветания и постоянных успехов", - говорится в письме.