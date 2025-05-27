Диалог эпох: современная музыка встретилась с классикой на сцене филармонии в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в рамках III Фестиваля современной музыки в Баку состоялся концерт с провокационным названием – "Старая музыка - это всё ещё музыка?", сообщает Trend Life.

Это был не просто вечер классических и современных произведений, а настоящее интеллектуальное и художественное размышление о времени, звуке и эволюции музыкального восприятия

С первых минут публика оказалась вовлечена в атмосферу музыкального поиска. Известный музыковед Сара Тимурова открыла вечер насыщенным и доступным рассказом о сущности и направлениях современной музыки, подготовив слушателей к непростому, но захватывающему музыкальному путешествию.

Затем на сцену вышли два коллектива - оркестр Cadenza под управлением Самира Асадова и ансамбль BCMS под руководством Орхана Гашимова. Звучание инструментов дополнили талантливые солисты: Авиталь Коэн (флейта, Швейцария), Филипп Фитин (ударные, Россия) и Фарида Мамедова (сопрано, Азербайджан), каждый из которых добавил в концертную палитру свою индивидуальность и виртуозность.

Программа концерта стала настоящим открытием для ценителей современного искусства. Впервые прозвучали две мировые премьеры:

- Альфреда Циммерлина "Сказания Воздуха и Земли" - произведение, словно дышащее самой природой, соединившее в себе звучание стихий.

- Дэцина Вэна "Laniakea" - космическая звуковая одиссея, вдохновлённая структурой нашей Вселенной.

И, наконец, кульминацией вечера стала философская композиция азербайджанского классика современной музыки Фараджа Караева: "Schnell zu/g Vergangenheit oder ist eine alte Musik schon/auch k/eine Musik?!", что в вольном переводе можно интерпретировать как "На большой скорости в прошлое, или уже/всё ещё старая музыка — не/есть музыка?!". Это произведение стало настоящим вызовом - и музыкальному мышлению, и слушательскому восприятию.

Концерт вызвал бурный отклик в зале - от глубокого размышления до искреннего восторга. Он стал не просто выступлением, а диалогом между прошлым и будущим, традицией и экспериментом, где старая музыка обрела новое дыхание в зеркале современности.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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