Узбекистан и Южная Корея усиливают сотрудничество в сфере транспорта

ТАШКЕНТ /Trend/ - В министерстве транспорта Узбекистана прошла встреча с делегацией министерства земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта Республики Корея (MOLIT), передает Trend.

Согласно информации, стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в транспортной сфере. Особое внимание было уделено возможному участию южнокорейских компаний в модернизации транспортной инфраструктуры Узбекистана и финансированию соответствующих проектов.

Корейская делегация представила «Генеральный план по разработке интеллектуальной транспортной системы города Ташкента», в котором предложены меры по улучшению работы столичного общественного транспорта.

Одним из приоритетных направлений стал проект «умного автобуса» (Smart Bus), реализацию которого в 2026–2029 годах возьмёт на себя Корейская международная ассоциация подрядчиков (ICAK).

Кроме того, в период с 2027 по 2032 год в Ташкенте планируется внедрение системы Bus Rapid Transit (BRT) — выделенных автобусных полос, что значительно повысит скорость и комфорт передвижения по городу.

Как сообщила заместитель директора MOLIT Ган Ин Сук, на реализацию этих инициатив планируется выделить грантовое финансирование в размере 40 миллионов долларов США.