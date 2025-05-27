Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Лачинской канатной дороги (ФОТО)

Политика Материалы 27 мая 2025 10:45 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Лачинской канатной дороги (ФОТО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 27 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент Лачинской канатной дороги.

Как сообщает Trend, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев проинформировал главу государства о предстоящей работе.

С учетом живописной природы, туристических возможностей Лачина особое внимание уделяется созданию туристической инфраструктуры в районе. Создаваемая с этой целью Лачинская канатная дорога расположится в Бульварной зоне города и будет состоять из двух частей. Высота канатной дороги составит 300, длина линии – 1720 метров, время движения – 6 минут. Канатная дорога, состоящая в целом из 17 кабин, сможет обслуживать 800 пассажиров в час. Бульварная зона протяженностью около 2 километров, где расположена канатная дорога, сегодня является одним из любимых мест отдыха как местных жителей, так и туристов.

В Лачине, который был восстановлен в короткие сроки после освобождения от оккупации, реализуются очень важные социально-инфраструктурные проекты. При этом особое внимание уделяется созданию туристической инфраструктуры.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Лачинской канатной дороги (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Лачинской канатной дороги (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Лачинской канатной дороги (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Лачинской канатной дороги (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Лачинской канатной дороги (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Лачинской канатной дороги (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Лачинской канатной дороги (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Лачинской канатной дороги (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости