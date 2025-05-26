МИД Азербайджана ответил на высказывания Пашиняна

БАКУ /Trend/ - Повторенная премьер-министром Армении на "Ереванском диалоге" 26 мая 2025 года позиция демонстрирует не только нежелание Армении внести изменения в конституцию с целью устранения территориальных претензий и решить существующие проблемы в мирном процессе, но и вызывает сомнения в приверженности Армении миру.

Как сообщает Trend, об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания премьер-министра Армении во время "Ереванского диалога".

Он отметил, что, кроме того, игнорирование призывов к официальному роспуску Минской группы и увязывание этого вопроса с мирным соглашением вызывает вопросы о том, почему Армения всеми средствами пытается сохранить этот устаревший механизм, который уже не соответствует реалиям региона.

"Поскольку конфликт, урегулирование которого находилось в сфере деятельности Минской группы, был решен, Азербайджан справедливо потребовал роспуска этой структуры. Затягивание этого вопроса усиливает сомнения в намерениях Армении. Утверждение о том, что роспуск Минской группы якобы направлен на "закрытие азербайджано-армянского конфликта на территории Азербайджана и его перенос на суверенную территорию Армении", несмотря на то, что конфликт между Азербайджаном и Арменией завершился освобождением азербайджанских территорий от 30-летней оккупации, является манипуляцией. Такая позиция Армении указывает на то, что она не признает окончания конфликта и выступает за сохранение Минской группы.

Высказывания премьер-министра Армении по вопросу Западного Азербайджана представляют собой искажение фактов и откровенное отрицание неотъемлемых прав азербайджанцев, которые ранее составляли большинство населения в Армении. Ссылки на Общину Западного Азербайджана не должны восприниматься как территориальные претензии. Вопрос Западного Азербайджана - это вопрос прав человека и направлен на обеспечение мирного, безопасного и достойного возвращения азербайджанцев, подвергшихся этнической чистке со стороны Армении", - сказал представитель МИД.

Айхан Гаджизаде подчеркнул, что в вопросе открытия коммуникаций позиция Азербайджана по обеспечению беспрепятственного транзита соответствует региональному сотрудничеству и экономической интеграции и никоим образом не может быть расценена как неуважение к суверенитету Армении.

"Сопротивление Армении и предложение сложных маршрутов транзита замедляют прогресс и противоречат заявлениям о важности регионального сотрудничества. Для достижения устойчивого мира Армения должна внести соответствующие изменения в свою конституцию с целью устранения территориальных претензий и без всяких условий поддержать роспуск Минской группы. Условия Азербайджана это не препятствия, а легитимные шаги по обеспечению регионального мира и стабильности", - отметил он.

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