Буровая установка «Сатурн» доставлена в Туркменистан в сопровождении судов ASCO

БАКУ /Trend/ - Буровая установка «Сатурн», доставленная из Туркменистана в Азербайджан в мае прошлого года, была возвращена в туркменские воды Каспийского моря в сопровождении судов ASCO, входящего в состав AZCON Holding.

Как сообщили Trend в ASCO, установка была выведена из порта "Ших" в сопровождении судов «Говсан», «Говсан 2» и «SOCAR 1», а затем отбуксирована судами «Андога», «Шувелан» и «Мардакан». Эта сложная операция, продолжавшаяся три дня, завершилась успешно и с полным соблюдением требований безопасности.

Отмечается, что при возвращении из Туркменистана суда ASCO доставят в Азербайджан буровую установку «Нептун». Подготовка к её транспортировке уже началась.

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