Доходы госбюджета Азербайджана за 2024 год превысили прогноз

БАКУ /Trend/ - За прошлый год доходы государственного бюджета были исполнены в размере 37,2 миллиарда манатов при прогнозе в 36,4 миллиарда манатов, что на 773,8 миллиона манатов (или 2,1 процента) больше прогноза, а по сравнению с 2023 годом доходы увеличились на 1,9 миллиарда манатов или на 5,5 процента.

Как сообщает во вторник Trend, информация об этом нашла отражение в законопроекте "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год", который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно информации, доля доходов государственного бюджета в ВВП составила 29,4 процента, что на 0,8 процентных пункта больше по сравнению с 2023 годом.

Доходы государственного бюджета распределились следующим образом: 15,8 миллиарда манатов или 42,5 процента поступили через налоговые органы, 6,6 миллиарда манатов или 17,9 процента - через таможенные органы, 12,8 миллиарда манатов или 34,4 процента - в виде трансферта из Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики, а 1,9 миллиарда манатов или 5,2 процента - по другим доходам (включая 547,9 миллиона манатов от платных услуг финансируемых из бюджета организаций, 69,9 миллиона манатов — доходы целевых бюджетных фондов, 37,6 миллиона манатов - доходы от аренды государственного имущества, 250 миллионов манатов - свободные остатки прибыли Центрального банка Азербайджанской Республики и 1 миллиард манатов прочих поступлений).

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