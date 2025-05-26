Вице-президент Турции поздравил Азербайджан с Днем независимости

БАКУ /Trend/ – Радость по случаю Дня независимости Азербайджана является общей гордостью всего турецкого народа.

Как передаёт Trend, об этом написал вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в социальной сети X.

«Благодаря нашему крепнущему братству, основанному на принципе «одна нация – два государства», мы объединены общими идеалами и вместе строим наше будущее», – отметил он.

Вице-президент пожелал милости Аллаха всем шехидам, отдавшим жизни за независимость Азербайджана, и выразил глубокую признательность ветеранам.

«Сердечно поздравляю вас с Днём независимости!» – добавил Джевдет Йылмаз.