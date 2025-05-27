БАКУ /Trend/ - Президент Государства Палестина, председатель Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Махмуд Аббас направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики, сообщает во вторник Trend.

"Уважаемый господин Президент.

Выражаю Вам, Вашему правительству и народу самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

Молю Всевышнего Аллаха ниспослать Вашему превосходительству здоровья, счастья и дальнейших успехов, а братскому народу Азербайджана – прогресса и процветания. Желаю дальнейшего развития наших двусторонних отношений, которыми мы гордимся.

Прошу принять мои искренние братские приветствия", - говорится в письме.