Назван объем средств, направленных из госбюджета на увеличение уставного капитала SOCAR

БАКУ /Trend/ - В 2024 году из государственного бюджета было направлено 407,9 миллиона манатов на увеличение уставного капитала Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) с целью реконструкции и модернизации нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева.

Как сообщает во вторник Trend, информация об этом нашла отражение в законопроекте "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год", который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

В прошлом году из государственного бюджета было выделено 10,3 миллиона манатов уполномоченному органу свободной экономической зоны «Алят», 1,7 миллиона манатов - на субсидирование процентов по кредитам с государственной гарантией для предпринимателей, 87,7 миллиона манатов - на предоставление льготных ипотечных кредитов, 100 миллионов манатов направлено на увеличение уставного капитала Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда, 12,3 миллиона манатов - на гарантирование кредитов в манатах и частичное субсидирование процентов по ним, 42 миллиона манатов - на печать новых удостоверений личности и биометрических паспортов, 12,7 миллиона манатов - на расходы по стимулированию экспорта ненефтяных продуктов и связанных мероприятий; а также 8,5 миллиона манатов - на долю Азербайджана в уставных капиталах международных инвестиционных фондов и фондов развития.