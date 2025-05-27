Прошел год со дня ввода в эксплуатацию судна «Ходжалы»

БАКУ /Trend/ - Прошел год с момента ввода в эксплуатацию первого универсального сухогруза типа Handysize, принадлежащего ASCO – одной из компаний AZCON Holding.

Об этом Trend сообщили в ASCO.

За прошедший период судно «Ходжалы» совершило 7 международных рейсов. В рамках этих рейсов, охвативших Тихий, Атлантический и Индийский океаны, судно заходило в порты различных стран мира, включая США, Китай, Южную Корею, Индонезию, Индию и Мексику.

За это время судном было перевезено в общей сложности 231 748 тонн сухих грузов, включая соду, сахар, древесину, серу, цемент и другие.

Отметим, что сухогруз «Ходжалы» был принят в эксплуатацию 27 мая прошлого года в Китайской Народной Республике. Судно обладает неограниченными возможностями плавания. Его дедвейт составляет 38 593 тонны, длина - 180 метров, ширина - 30 метров, осадка - 10,47 метра, максимальная скорость - 15,7 узла.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!