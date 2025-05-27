Молодежь должна быть вовлечена в процесс построения мира - глава Международного центра религии и дипломатии США

БАКУ /Trend/ - Резолюция 2250, принятая Советом Безопасности ООН в 2015 году стала важной вехой, акцентирующей внимание на роли молодёжи в обществе.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявила исполнительный директор Международного центра религии и дипломатии (ICRD) США Мартин Миллер (Martine Miller) в ходе международной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигмы" в Баку.

Она отметила, что в 2015 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2250, которая акцентирует внимание на роли молодёжи в обществе, важности их участия, слышимости их голосов и того вклада, который они вносят в установление мира в своих сообществах. "Эта инициатива была разработана и продвигалась самими молодыми людьми", — сказала она.

Миллер подчеркнула, что ведётся активная работа по реализации резолюции, хотя и до её принятия молодёжная активность уже была заметна.

"Ранее молодёжь часто представляли как «бомбу замедленного действия». Но на самом деле они — «прилив», который необходимо направить. Молодых людей нужно видеть, слышать и включать в процесс построения мира и обеспечения безопасности как полноправных партнёров", - сказала она.