Качество продукции Тегеранской нефтеперерабатывающей компании будет повышено
Тегеранская нефтеперерабатывающая компания была создана в 1967 году. Компания имеет потенциал для ежедневной переработки 250 тысяч баррелей сырой нефти.
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