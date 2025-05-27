Мусульманские школы во Франции приносят пользу всему обществу - руководитель аспирантуры колледжа Эмерсон

БАКУ /Trend/ - Мусульманские школы во Франции приносят пользу как самим мусульманам, так и французскому обществу в целом

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала руководитель аспирантуры департамента маркетинговых коммуникаций колледжа Эмерсон в США Кэрол Феррера в ходе международной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигмы" в Баку.

По ее словам, в таких школах учителя стремятся преодолеть искусственное разделение между "мусульманским" и "французским", сочетая исламские и национальные ценности.

"Этот подход помогает молодым людям чувствовать свою принадлежность к французскому обществу. Бывшие ученики рассказывали, что такая среда дала им уверенность, помогла адаптироваться в университетах и отвечать на сложные вопросы. Одна выпускница сказала, что в мусульманской школе чувствовала себя свободной. В университете, по её словам, всё было иначе", - рассказала Феррера.