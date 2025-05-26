Подписан Меморандум о взаимопонимании между центральными банками Азербайджана и ОАЭ

БАКУ /Trend/ - Оценены возможности сотрудничества между Центральным банком Азербайджанской Республики (ЦБА) и Центральным банком Объединенных Арабских Эмиратов.

Как сообщили Trend в ЦБА, председатель ЦБА Талех Кязымов и советник председателя Ульвин Алиев посетили Абу-Даби.

В рамках визита состоялась встреча с председателем Центрального банка ОАЭ Халедом Мохаммедом Баламой. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о существующих связях между банковско-финансовым сектором двух стран, текущем состоянии и перспективах сотрудничества между центральными банками.

На встрече также обсуждалась работа, проводимая центральными банками по совершенствованию регуляторных и законодательных рамок в области финансов, банковского дела и страхования, а также инфраструктуры цифровых платежей и технологий контроля, подчеркивалась важность расширения тесных и продуктивных связей между учреждениями.

По итогам встречи состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между ЦБА и ЦБ ОАЭ. Документ предусматривает укрепление сотрудничества, обмен опытом и информацией в финансовой сфере.

"Стороны будут сотрудничать в рамках меморандума в направлении обсуждения законодательной базы в области банковского дела, страхования, платежных услуг, платежных систем и других сфер финансовых рынков, оценки взаимной интеграции розничных платежных систем, таких как системы быстрых платежей, а также обмена информацией о передовом опыте. Кроме того, обе организации будут взаимодействовать в сфере обмена опытом и знаниями, в том числе проведения встреч, курсов, семинаров и деловых поездок для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес", - отмечается в сообщении.

Председатели выразили уверенность в том, что меморандум о взаимопонимании будет способствовать углублению сотрудничества между двумя дружественными странами в экономической, торговой и инвестиционной сферах.

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