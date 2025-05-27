Банковский сектор Азербайджана вырос
В январе-апреле текущего года банковский сектор Азербайджана продемонстрировал рост основных финансовых показателей, включая общие активы, совокупные обязательства и балансовый капитал.
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