Вице-президент Индонезии поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву с 28 Мая – Днем независимости

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Республики Индонезия Гибран Ракабуминг Рака направил поздравительное письмо Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Для меня честь передать Вам и всему народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю 107-й годовщины Дня независимости Азербайджанской Республики. Индонезия отмечает эту важную дату вместе с Азербайджаном и высоко оценивает достижения Вашей страны в развитии, а также ее вклад в региональный и международный мир.

Индонезию и Азербайджан связывает искреннее и развивающееся партнерство, основанное на взаимном уважении, общих ценностях и приверженности к конструктивному диалогу. Как страны, богатые разнообразным культурным наследием и имеющие общие намерения, мы обладаем большим потенциалом для углубления и расширения сотрудничества по ряду сфер. Уверен, что дружба и солидарность между нашими странами будут развиваться и в последующие годы.

Желаю Вам успехов и благополучия, а народу Азербайджана – постоянного мира и процветания.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".