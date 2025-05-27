Счетная палата Азербайджана о факторах, повлиявших на сокращение госдолга

БАКУ /Trend/ - Возврат евробондов инвесторам в прошлом году привел к значительному сокращению внешнего государственного долга, в то же время в течение периода были подписаны новые кредитные соглашения с переменными процентными ставками.

Об этом говорится в заключении Счетной палаты Азербайджана касательно законопроекта "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год", сообщает Trend.

Согласно информации, по сравнению с прошлым годом прямой внешний государственный долг сократился на 20,6% и составил 5,129 миллиарда долларов США. Значительное сокращение объема внешнего государственного долга по сравнению с началом отчетного года связано, главным образом, с возвратом иностранным инвесторам 900 миллионов долларов США (1,530 миллиарда манатов) по государственным ценным бумагам в иностранной валюте, эмитированным в марте 2014 года на сумму 1,250 миллиарда долларов США.

В течение года на основании подписанных соглашений по прямому иностранному государственному долгу были привлечены средства на общую сумму 101 миллион долларов США, за этот же период кредиторам были возвращены основные долговые обязательства на 13,6 миллиарда долларов США больше - на сумму 1,375 миллиарда долларов США.

За отчетный год правительством Азербайджана были подписаны два кредитных соглашения с переменной процентной ставкой на общую сумму в эквиваленте 228 миллионов долларов США:

- на 131,5 млн долларов США по Sofr+0,6% от Азиатского банка развития,

- на 96,5 млн долларов США по USD 10Y mid-Swap Rate+2,15% от Исламского банка развития.