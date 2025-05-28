Иран пересматривает правила для инвесторов в авиационной отрасли
Иранская организация гражданской авиации планирует пересмотреть существующие механизмы для устранения барьеров, с которыми сталкиваются инвесторы в сфере воздушного транспорта. Как отметил глава организации Хусейн Пурфарзана, одной из проблем является разделение между владельцами воздушных судов и их конечными операторами.
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