Иран пересматривает правила для инвесторов в авиационной отрасли

Иранская организация гражданской авиации планирует пересмотреть существующие механизмы для устранения барьеров, с которыми сталкиваются инвесторы в сфере воздушного транспорта. Как отметил глава организации Хусейн Пурфарзана, одной из проблем является разделение между владельцами воздушных судов и их конечными операторами.

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