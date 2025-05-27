Счетная палата Азербайджана о поступлениях в госбюджет по упрощенному налогообложению

БАКУ /Trend/ - Несмотря на то, что в прошлом году прогнозные показатели по упрощенному налогообложению были успешно выполнены, проведенный анализ говорит о необходимости усиления внимания к отдельным сферам.

Как передает Trend, об этом говорится в заключении Счётной палаты Азербайджана касательно законопроекта "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год".

Согласно информации, поступления по упрощенному налогообложению составили 382,9 миллиона манатов при прогнозе в 373 миллиона манатов, что на 25,8 миллиона манатов, или 7,2% больше по сравнению с 2023 годом. Из этих поступлений 55,3%, или 211,8 миллиона манатов составили налоговые платежи юридических лиц, а 44,7%, или 171,1 миллиона манатов - налоговые платежи физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Прогноз был выполнен за счет налоговых платежей юридических лиц.

Так, по юридическим лицам прогноз в размере 189,4 миллиона манатов был исполнен на уровне 211,8 миллиона манатов, а по физическим лицам и индивидуальным предпринимателям прогноз в 183,6 миллиона манатов был исполнен на уровне 171,1 миллиона манатов.

Невыполнение прогноза по физическим лицам и индивидуальным предпринимателям в основном связано с упрощенным налогообложением (код классификации – 114323), уплачиваемым физическими лицами, осуществляющими предоставление жилых, нежилых и земельных участков, находящихся в их собственности. По данному источнику прогноз в 66,8 миллиона манатов был исполнен на уровне 55,9 миллиона манатов, что на 3,2%, или 1,8 миллиона манатов меньше по сравнению с фактическими поступлениями за 2023 год.

Кроме того, по упрощенному налогу, взимаемому с наличных денежных средств, снимаемых с банковских счетов, прогноз в размере 67,5 миллиона манатов был исполнен на уровне 65,9 миллиона манатов, что на 2,4%, или 1,6 миллиона манатов меньше.