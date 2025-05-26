Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Делегация Узбекистана посетила Карабах (ФОТО)

Общество Материалы 26 мая 2025 18:59 (UTC +04:00)
Делегация Узбекистана посетила Карабах (ФОТО)

Читайте Trend в

Бести Мамед
Бести Мамед
Все материалы

БАКУ /Trend/ - При поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой председатель комитета по вопросам межнациональных отношений и соотечественников за рубежом Республики Узбекистан Кахраман Сариев и делегация Узбекистана, находящиеся с визитом в Азербайджане, посетили Карабах.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Было отмечено, что сначала делегация отправилась в город Физули. Там члены делегации посетили полную среднюю школу № 1 имени Мирзы Улугбека. Эта школа была построена в качестве подарка от узбекского народа. Делегация была проинформирована о деятельности школы. Гости преподнесли школе книги.

Затем делегация, направилась в культурную столицу Азербайджана - Шушу, где посетила Джыдыр дюзю и другие исторические достопримечательности.

В рамках визита состоялась встреча со специальным представителем Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдыном Керимовым. На встрече было рассказано об истории города Шуша и проделанной работе. Было подчеркнуто, что сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном в каждой сфере развивается быстрыми темпами. Состоялся обмен мнениями о расширении побратимских связей на практическом уровне между городами Хива и Шуша. Было отмечено, что в Шуше особое внимание уделяется восстановлению подлинного исторического облика города, памятников истории и культуры. Делегация высоко оценила проведенные работы по быстрому восстановлению и реконструкции в городе.

Затем гости направились в Ханкенди. Им рассказали о проводимых в городе работах по реконструкции и благоустройству.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Делегация Узбекистана посетила Карабах (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила Карабах (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила Карабах (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила Карабах (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила Карабах (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила Карабах (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила Карабах (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила Карабах (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила Карабах (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила Карабах (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила Карабах (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила Карабах (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила Карабах (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила Карабах (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила Карабах (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила Карабах (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила Карабах (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила Карабах (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила Карабах (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила Карабах (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила Карабах (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила Карабах (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила Карабах (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила Карабах (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила Карабах (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила Карабах (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила Карабах (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила Карабах (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила Карабах (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила Карабах (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила Карабах (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила Карабах (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила Карабах (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила Карабах (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила Карабах (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила Карабах (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила Карабах (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила Карабах (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила Карабах (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила Карабах (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила Карабах (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила Карабах (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила Карабах (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила Карабах (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила Карабах (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила Карабах (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила Карабах (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила Карабах (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила Карабах (ФОТО)
Делегация Узбекистана посетила Карабах (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости