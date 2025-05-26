Названо число избирателей в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане насчитывается 6 миллионов 302 тысячи 93 избирателя.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании Центризберкома.

"2 миллиона 997 тысяч 700 избирателей (47,57 процента) - мужчины, 3 миллиона 304 тысячи (52,43 процента) - женщины. Самый пожилой избиратель-женщина 1890 года рождения, самый пожилой мужчина - 1920 года рождения.

Число избирателей, состоящих из бывших вынужденных переселенцев, составило 398 тысячи 899 человек", сказал он.

М.Панахов отметил, что в соответствии с Избирательным кодексом, участковые избирательные комиссии должны завершить уточнение списков избирателей и передать их окружным комиссиям до 5 февраля. Предварительные списки по округам будут направлены в ЦИК не позднее 5 апреля, которая затем обеспечит составление единого списка по стране. Постоянные списки избирателей должны быть утверждены участковыми комиссиями не позднее 30 мая каждого года.

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