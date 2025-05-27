Обмен знаниями важен для расширения участия молодёжи в устойчивом развитии - Владанка Андреева

БАКУ /Trend/ - Обмен знаниями и опытом важен для расширения участия молодёжи в устойчивом развитии.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева в ходе церемонии открытия Исследовательского центра Молодёжной организации Движения неприсоединения в Баку.

"В современном мире, где академическая свобода и наука всё чаще подвергаются сомнению и давлению, крайне важно развивать и поддерживать новые исследовательские направления, чтобы молодёжь имела возможность мыслить критически, участвовать в научных дискуссиях и доносить результаты своих исследований до руководства", - сказала она.

В.Андреева также отметила важность обмена знаниями и опытом для расширения участия молодёжи в устойчивом развитии.

По ее словам, открытие исследовательского центра, возможность собирать и обмениваться информацией и новостями, получать финансирование в виде исследовательских грантов представляет собой уникальную возможность.

Отметим, что в Баку состоялась официальная церемония открытия Исследовательского центра Молодёжной организации Движения неприсоединения (МОДН). В мероприятии принимают участие государственные чиновники, послы, представители и сотрудники учреждений ООН в Азербайджане, а также известные учёные и исследователи.