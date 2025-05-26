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Завершено исполнение распоряжения о помиловании в пенитенциарном учреждении №6 минюста Азербайджана

Общество Материалы 26 мая 2025 16:49 (UTC +04:00)
Завершено исполнение распоряжения о помиловании в пенитенциарном учреждении №6 минюста Азербайджана

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Рашид Гараев
Рашид Гараев
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БАКУ /Trend/ - В пенитенциарном учреждении №6 Пенитенциарной службы министерства юстиции завершено исполнение распоряжения о помиловании ряда осужденных лиц, подписанное Президентом Ильхамом Алиевым.

В этом пенитенциарном учреждении распоряжение коснулось в общей сложности 6 человек, сообщает Trend.

Напомним, что согласно распоряжению, 175 осужденных, приговоренных к лишению свободы, освобождены от неотбытой части наказания, а 25 осужденным к лишению свободы неотбытая часть наказания сокращена наполовину. Также освобождены от наказания один осужденный с условным сроком и два осужденных, отбывание наказания которых было отложено.

Помимо этого, 10 осужденных к ограничению свободы освобождены от неотбытой части наказания, а у двух других осужденных срок сокращён наполовину. Четверо лиц, приговорённых к исправительным работам, также освобождены от оставшейся части наказания. Один осужденный к штрафу полностью освобожден от наказания.

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