Завершено исполнение распоряжения о помиловании в пенитенциарном учреждении №6 минюста Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В пенитенциарном учреждении №6 Пенитенциарной службы министерства юстиции завершено исполнение распоряжения о помиловании ряда осужденных лиц, подписанное Президентом Ильхамом Алиевым.

В этом пенитенциарном учреждении распоряжение коснулось в общей сложности 6 человек, сообщает Trend.

Напомним, что согласно распоряжению, 175 осужденных, приговоренных к лишению свободы, освобождены от неотбытой части наказания, а 25 осужденным к лишению свободы неотбытая часть наказания сокращена наполовину. Также освобождены от наказания один осужденный с условным сроком и два осужденных, отбывание наказания которых было отложено.

Помимо этого, 10 осужденных к ограничению свободы освобождены от неотбытой части наказания, а у двух других осужденных срок сокращён наполовину. Четверо лиц, приговорённых к исправительным работам, также освобождены от оставшейся части наказания. Один осужденный к штрафу полностью освобожден от наказания.

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