Названы имена ведущих международного музыкального фестиваля Dream Fest в Баку

БАКУ /Trend Life/ - Стали известны имена ведущих международного музыкального фестиваля Dream Fest, который пройдет в городе-курорте Sea Breeze 23-26 июля - телеведущая и певица Регина Тодоренко и актер Милош Бикович, сообщили Trend Life организаторы.

Регина Тодоренко уже знакома публике Dream Fest - в 2024 году она ярко проявила себя в роли ведущей первого фестиваля и сразу заявила о готовности вернуться в Баку:

"Я уже планирую снова быть ведущей на следующем фестивале. Мало того, я уже забронировала себе дом, в котором буду жить в следующем году. Здесь, в Баку. Мне очень нравится организация фестиваля", - отметила она.

Для Милоша Биковича участие в фестивале станет дебютом. Один из вечеров Dream Fest будет посвящен памяти легендарного Муслима Магомаева, и участие Биковича в этом вечере станет символичным. Как известно, Милош Бикович воплотил главного героя в сериале "Магомаев".

Dream Fest 2025 объединит артистов и зрителей со всего мира. В музыкальной программе примут участие всеми любимые артисты, среди которых: EMIN, Тимати, JONY, Егор Крид, OTTAWAN, AQUA, Sandra, HADDAWAY, Алсу и другие.

С каждым годом фестиваль набирает обороты и продолжает укреплять свой статус как одного из ключевых культурных событий в регионе.

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