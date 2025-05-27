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Шахбаз Шариф поделился публикацией по случаю своего визита в Азербайджан

Политика Материалы 27 мая 2025 22:06 (UTC +04:00)
Шахбаз Шариф поделился публикацией по случаю своего визита в Азербайджан
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на своей странице в X поделился публикацией по случаю своего визита в Азербайджан, передает Trend.

"Сегодня для меня было честью встретиться с моим уважаемым братом, Президентом Ильхамом Алиевым в прекрасном городе Лачин. Я поблагодарил его за непоколебимую поддержку, которую Азербайджан оказал нашей стране в недавнем конфликте с Индией.

Мы вновь подтвердили нашу общую решимость углублять двусторонние отношения во всех сферах и продолжать совместную работу во имя регионального мира и прогресса. Да здравствует пакистано-азербайджанская дружба!", - говорится в публикации.

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