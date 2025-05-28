Номинальный и реальный эффективный курс маната снизился

По данным Центрального банка Азербайджана, на 1 мая 2025 года номинальный и реальный эффективные курсы маната снизились как по сравнению с предыдущим месяцем, так и с аналогичным периодом прошлого года. Показатели по ненефтяному сектору также демонстрируют схожую динамику.

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