В ближайшее время начнется восстановление села Минкенд Лачинского района

ЛАЧИН /Trend/ - В ближайшее время планируется восстановление села Минкенд Лачинского района.

Как сообщает в среду специальный корреспондент Trend в Лачине, об этом заявил официальный представитель специального представительства Президента Азербайджана в Лачине Гусейн Гулиев.

Он отметил, что заказчик проекта - Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

"Проект села уже представлен широкой общественности. Туристический потенциал Лачина весьма высок. Его рельеф, географическое расположение и архитектура домов придают этому месту еще больше привлекательности",- добавил Г.Гулиев.

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