Иранская компания окажет технические услуги на предприятии в Казахстане
Подписано соглашение о сотрудничестве между иранским холдингом Ascotec и китайской компанией TCS (Tata Consultancy Services) по оказанию технических услуг на предприятии в Казахстане.
Доступ к платной информации предоставляется по подписке
Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь
Подписка на платные материалы
Получите доступ ко всем предложениям от Trend, а также к контенту мирового класса по одной подписке или лицензионному контенту напрямую с помощью кредитной карты.
- AZN
- USD
- EUR
- RUB