Президенту Болгарии преподнесена книга об Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялась 20-я Всемирная встреча болгарских медиа, организованная Болгарским телеграфным агентством. На мероприятии «Европа на Балканах: вместе через знания», проведенном в рамках встречи в городе Варшец, присутствовал и выступил Президент Болгарии Румен Радев. Он тепло пообщался с прибывшими из-за рубежа представителями болгарских медиа.

Как сообщили Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, в мероприятии также приняла участие главный редактор журнала «Aккорд», председатель общественного объединения «Содействие развитию азербайджано-болгарской дружбы» Мария Гусейнова-Атанасова. Oна участвовала во встрече при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой.

Мария Гусейнова-Атанасова встретилась с Президентом Болгарии, преподнесла ему книгу о нашей стране, несколько номеров журнала «Aккорд» и азербайджанскую пахлаву. Главный редактор также пригласила Румена Радева на встречу с болгарской общиной Баку.

Отметим, что общественное объединение «Содействие развитию азербайджано-болгарской дружбы» и учредитель объединения – журнал «Aккорд» действуют с 2005 года.

Информацию о встрече можно найти по следующей ссылке:

https://www.bta.bg/bg/news/898171-prezidentat-rumen-radev-se-sreshtna-s-predstaviteli-na-balgarski-medii-v-chuzhbi

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!