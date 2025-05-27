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Президенту Болгарии преподнесена книга об Азербайджане (ФОТО)

Общество Материалы 27 мая 2025 19:23 (UTC +04:00)
Президенту Болгарии преподнесена книга об Азербайджане (ФОТО)

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - Состоялась 20-я Всемирная встреча болгарских медиа, организованная Болгарским телеграфным агентством. На мероприятии «Европа на Балканах: вместе через знания», проведенном в рамках встречи в городе Варшец, присутствовал и выступил Президент Болгарии Румен Радев. Он тепло пообщался с прибывшими из-за рубежа представителями болгарских медиа.

Как сообщили Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, в мероприятии также приняла участие главный редактор журнала «Aккорд», председатель общественного объединения «Содействие развитию азербайджано-болгарской дружбы» Мария Гусейнова-Атанасова. Oна участвовала во встрече при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой.

Мария Гусейнова-Атанасова встретилась с Президентом Болгарии, преподнесла ему книгу о нашей стране, несколько номеров журнала «Aккорд» и азербайджанскую пахлаву. Главный редактор также пригласила Румена Радева на встречу с болгарской общиной Баку.

Отметим, что общественное объединение «Содействие развитию азербайджано-болгарской дружбы» и учредитель объединения – журнал «Aккорд» действуют с 2005 года.

Информацию о встрече можно найти по следующей ссылке:

https://www.bta.bg/bg/news/898171-prezidentat-rumen-radev-se-sreshtna-s-predstaviteli-na-balgarski-medii-v-chuzhbi

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Президенту Болгарии преподнесена книга об Азербайджане (ФОТО)
Президенту Болгарии преподнесена книга об Азербайджане (ФОТО)
Президенту Болгарии преподнесена книга об Азербайджане (ФОТО)
Президенту Болгарии преподнесена книга об Азербайджане (ФОТО)
Президенту Болгарии преподнесена книга об Азербайджане (ФОТО)
Президенту Болгарии преподнесена книга об Азербайджане (ФОТО)
Президенту Болгарии преподнесена книга об Азербайджане (ФОТО)
Президенту Болгарии преподнесена книга об Азербайджане (ФОТО)
Президенту Болгарии преподнесена книга об Азербайджане (ФОТО)
Президенту Болгарии преподнесена книга об Азербайджане (ФОТО)
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