Прогноз по акцизам на продукцию внутреннего производства не выполнен в полном объеме - Счетная палата Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Хотя общий прогноз по акцизам за прошлый год в значительной степени был выполнен, прогноз по акцизам на продукцию, произведённую внутри страны, выполнен не полностью, несмотря на высокий потенциал внутреннего рынка.

Об этом говорится в заключении Счетной палаты Азербайджана к законопроекту "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год", сообщает Trend.

Согласно представленным данным, в прошлом году общий прогноз по акцизам был выполнен с небольшим превышением - поступления составили 1,556 млрд манатов при прогнозе в 1,553 млрд манатов. Основной вклад в выполнение прогноза обеспечили акцизы на импортируемые товары.

Прогноз в размере 1,368 млрд манатов по акцизам, применяемым к продукции, произведенной внутри страны, был выполнен на сумму 1,351 млрд манатов, что на 16,7 млн манатов или на 1,2% меньше. Из поступивших средств 49,9% или 674 млн. манатов пришлись на нефтяной сектор, 50,1% или 677,3 млн. манатов - на ненефтяной сектор.

Акцизы по нефтяному сектору были исполнены на 674 миллиона манатов против прогноза в 698 миллионов манатов, в годовом отчете об исполнении государственного бюджета на 2024 год это связано с тем, что объем произведенных и реализованных нефтепродуктов внутри страны меньше прогнозируемого. Однако, согласно отчету "О доходах бюджета, обеспеченных налоговыми органами", несмотря на увеличение сумм реальных акцизов, начисленных по Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР) в 2024 году, в расчетах удельный вес уплаченных в бюджет акцизов по компании снизился.

Так, несмотря на то, что сумма реальных акцизов, начисленных в 2024 году по ГНКАР, увеличилась по сравнению с 2023 годом на 3,4% или на 24,2 млн манатов, сумма уплаченных акцизов в бюджет увеличилась всего на 0,7% или на 4,7 млн манатов, в то время как сумма уплаченных акцизов составила 92,7% от реальных 722 млн манатов акцизов в 2023 году, в 2024 году этот показатель снизился на 2,4 процентных пункта и составил 90,3% от реального расчета в 746,2 миллиона манатов.

Следует отметить, что в налоговом законодательстве предусмотрены достаточно строгие меры в отношении предоставления товаров до уплаты акциза по этим товарам, если у налогоплательщика имеется задолженность по уплате акциза. В этом контексте сумма неуплаченного реально начисленного акциза по ГНКАР составила 52,6 миллиона манатов в 2023 году и 72,2 миллиона манатов в 2024 году.

Как видно, несмотря на наличие достаточных ресурсов для превышения прогноза по акцизам на продукцию, производимую внутри страны, потенциал реализован не в полной мере.

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