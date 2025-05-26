Эксперт о росте цен на недвижимость в Баку

БАКУ /Trend/ - На рынке недвижимости Баку наблюдается тенденция к росту цен. Согласно последней статистике, в прошлом месяце цены в сегменте жилья выросли в среднем на 1,34% по сравнению с мартом. Среди основных причин роста цен на рынке недвижимости указываются рост цен на стройматериалы, повышение покупательной способности населения, ограниченность предложения на рынке. Однако в некоторых случаях повышение цен носит хаотичный характер, и в зависимости от местности наблюдаются заметные колебания цен.

Председатель Азербайджанского общества оценщиков, экономист-эксперт Вугар Орудж сказал Trend, что, хотя на рынке жилья нет активности в купле-продаже, наблюдается тенденция к росту цен.

По его словам, это связано с рядом экономических факторов.

"Сейчас на рынке есть ожидания того, что на начальном этапе около 7 тысяч, а затем в несколько раз больше граждан обратятся к рынку аренды или купли-продажи. Это связано с тем, что уже завершены работы по сносу аварийных зданий и начат большой строительный процесс. В соответствии с этим гражданам будет выделена компенсация, чтобы на эту сумму они могли приобрести имущество в других местах", - сказал он.

В.Орудж подчеркнул, что рынок аренды и рынок продажи квартир взаимосвязаны.

"Если на рынке аренды будет наблюдаться активность, это вызовет интерес предпринимателей. Они будут прилагать больше усилий для приобретения недвижимости, чтобы иметь возможность использовать благоприятную ситуацию для получения прибыли и дохода, выведя эту недвижимость на рынок аренды. Кроме того, расположение большей части высших учебных заведений в Баку приводит к притоку сюда студентов, что приводит к оживлению рынка аренды жилья. Сезонный рост цен как на рынке аренды жилья, так и на рынке продажи недвижимости в летний период и в преддверии начала нового учебного года в сентябре также повлияет на общие цены", - отметил он.

В.Орудж отметил, что тенденция к росту цен на рынке недвижимости налицо.

"Учитывая, что в первые 4 месяца текущего года на рынке недвижимости наблюдался рост цен на 6-7%, ожидается, что эта тенденция сохранится летом и до периода, когда начнется учебный год. Примерно 10% от прогнозируемого роста стоимости недвижимости на 15-20% в течение года будут приходиться на ближайшие месяцы.

В настоящее время на рынке недвижимости происходит ежемесячный естественный рост цен примерно на 1-1,5%. И самая большая доля этого связана именно с новыми зданиями с уже заложенным фундаментом. На эти строения предлагаются фантастические цены. Стоимость жилья в новостройках на 25-30% выше, чем в старых домах, расположенных на той же территории. Потому что подрядчики и предприниматели считают, что, поскольку недвижимость уже выступает в качестве источника инвестиционного объекта и является наименее рискованным, а также способным приносить стабильный доход активом, новые предлагаемые цены должны быть выше", - отметил он.

По словам В.Оруджа, одним из факторов, влияющих на цены, также является строгое требование соблюдения нормативов соответствующими органами исполнительной власти при строительстве новых зданий. "Это также не позволяет предпринимателю, как это было раньше, добавлять участки за пределами эскизного проекта, строить больше строительных площадок. Из-за жесткого требования новых нормативных актов предприниматель возводит сооружения с меньшими квадратными метрами, что оказывает повышающее влияние на цены. В результате цена продажи на рынке выше уже с закладки котлованов.

С другой стороны, предприниматели ставят перед собой цель получения большей прибыли с учетом происходящей в мире глобальной инфляции и в соответствии с изменениями в покупательной способности маната. Например, если в прошлом году предприниматель намеревался получить около 300 манатов дохода с одного квадратного метра строительства, то в этом году он планирует получить уже 400-450 манатов. Это также приводит к увеличению цен за квадратный метр на рынке", - сказал он.

Отметим, что, согласно данным Государственного комитета статистики, индексы цен производителей на строительно-монтажные работы в Азербайджане в I квартале 2025 года, в том числе на надземные сооружения и строительство дорог и мостов, составили 100,6 процента по сравнению с IV кварталом 2024 года.

В целом индекс цен на жилье в I квартале 2025 года по сравнению с IV кварталом прошлого года составил 100,5 процента. А в I квартале 2025 года этот показатель составил 101,3 процента по сравнению с I кварталом 2024 года.

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