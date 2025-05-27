БАКУ /Trend/ - Региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости Азербайджана, сообщает во вторник Trend.

"Уважаемый господин Президент.

От имени компании BP искренне поздравляю Вас и весь народ Азербайджана с 28 Мая – Днем независимости.

Мы высоко оцениваем наше успешное и продуктивное сотрудничество, которое продолжается уже более тридцати лет, и гордимся тем, что безопасно, эффективно и надежно реализуем в Вашей стране проекты мирового уровня. Достижения и взаимное доверие, которых мы добились вместе за эти годы, имеют для нас большое значение.

Компания BP верит, что это плодотворное партнерство будет продолжаться долгие годы и послужит дальнейшему улучшению благосостояния народа Азербайджана.

Ваше превосходительство, еще раз поздравляю Вас с этим знаменательным днем, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, а народу Азербайджана – постоянного прогресса и развития", - говорится в письме.