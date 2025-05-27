Назван объем поступлений по подоходному налогу в госбюджет Азербайджана за 2024 г.

БАКУ /Trend/ - В прошлом году поступления по подоходному налогу с физических лиц в государственный бюджет Азербайджана при прогнозе в 1,810 миллиарда манатов составили 1,839 миллиарда манатов, что на 29,2 миллиона манатов (или 1,6 процента) превысило прогноз. По сравнению с 2023 годом поступления увеличились на 179,6 миллиона манатов, или на 10,8 процента.

Как сообщает во вторник Trend, информация об этом нашла отражение в законопроекте "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год", который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно информации, рост поступлений по подоходному налогу с физических лиц в прошлом году по сравнению с 2023 годом объясняется увеличением средней номинальной месячной заработной платы на 8,1 процента, которая составила 1009,2 маната, а также ростом фонда заработной платы на 2,252 миллиарда манатов, или на 10,8 процента.

Наряду с этим, по налогу на прибыль (доход) юридических лиц при прогнозе в 6,762 миллиарда манатов фактические поступления составили 6,787 миллиарда манатов, что на 24,3 миллиона манатов (или 0,4 процента) больше прогноза. Из поступивших средств 51 процент или 3,464 миллиарда манатов приходится на ненефтяной сектор, а 49 процентов или 3,323 миллиарда манатов - на нефтяной сектор.

Отмечается, что поступления по налогу на прибыль из ненефтяного сектора составили 3,464 миллиарда манатов, что на 251,2 миллиона манатов или 6,8 процента меньше прогнозных 3,715 миллиарда манатов, но при этом на 390,5 миллиона манатов или 12,7 процента больше по сравнению с 2023 годом.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!