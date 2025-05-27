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Вклад, приносящий проценты на проценты — Yelo Гибкий!

Экономика Материалы 27 мая 2025 13:40 (UTC +04:00)
Вклад, приносящий проценты на проценты — Yelo Гибкий!
Фото: Yelo Bank

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Yelo Bank продолжает радовать своих клиентов привлекательными условиями депозитных продуктов. Вклад Yelo Гибкий, привлекавший большой интерес с первых дней своего появления, теперь стал еще выгоднее. С этим вкладом вы можете в любой момент увеличить или уменьшить свои средства и получать до 11% годовой прибыли. Другие преимущества данного продукта вам понравятся еще больше:

✔️ Свободное управление вашими средствами: вы можете частично тратить средства или вносить дополнительные деньги,

✔️ Чем больше средств на счету, тем выше ваш доход,

✔️ Вы получаете проценты на проценты: эта функция называется капитализацией, и именно она делает продукт особенным,

✔️ Банк предоставляет вам карту Yelo Light со всеми её преимуществами,

✔️ Получайте проценты ежемесячно на карту Yelo Light,

✔️ Если вам нужно потратить средства, не переживайте: даже если вы потратите депозит частично или полностью, вы не потеряете проценты!

Yelo Bank также позаботился о вашем удобстве: при желании вы можете разместить свой вклад онлайн, а не в филиале. Просто разместите депозит в приложении Yelo и сразу активируйте свой счет!

Подайте заявку прямо сейчас на депозит Yelo Гибкий, который сочетает в себе эти уникальные возможности: http://bit.ly/4fn16jg.

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