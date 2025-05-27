Вклад, приносящий проценты на проценты — Yelo Гибкий!

Yelo Bank продолжает радовать своих клиентов привлекательными условиями депозитных продуктов. Вклад Yelo Гибкий, привлекавший большой интерес с первых дней своего появления, теперь стал еще выгоднее. С этим вкладом вы можете в любой момент увеличить или уменьшить свои средства и получать до 11% годовой прибыли. Другие преимущества данного продукта вам понравятся еще больше:

✔️ Свободное управление вашими средствами: вы можете частично тратить средства или вносить дополнительные деньги,

✔️ Чем больше средств на счету, тем выше ваш доход,

✔️ Вы получаете проценты на проценты: эта функция называется капитализацией, и именно она делает продукт особенным,

✔️ Банк предоставляет вам карту Yelo Light со всеми её преимуществами,

✔️ Получайте проценты ежемесячно на карту Yelo Light,

✔️ Если вам нужно потратить средства, не переживайте: даже если вы потратите депозит частично или полностью, вы не потеряете проценты!

Yelo Bank также позаботился о вашем удобстве: при желании вы можете разместить свой вклад онлайн, а не в филиале. Просто разместите депозит в приложении Yelo и сразу активируйте свой счет!



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