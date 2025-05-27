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Азербайджан нацелен на полное покрытие текущих расходов бюджета за счет ненефтяных доходов - министр финансов

Экономика Материалы 27 мая 2025 11:17 (UTC +04:00)
Азербайджан нацелен на полное покрытие текущих расходов бюджета за счет ненефтяных доходов - министр финансов

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - В прошлом году из общего объёма текущих расходов в размере 21,3 миллиарда манатов 90 процентов - или 19,2 миллиарда манатов - были покрыты за счёт поступлений из ненефтегазового сектора, что является значимым показателем.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год" на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент).

"С точки зрения обеспечения долгосрочной финансовой стабильности нашей главной целью является покрытие текущих расходов бюджета именно за счёт ненефтяных доходов. При подготовке бюджета на 2026 год и последующие годы мы будем уделять особое внимание этому направлению и стремимся довести этот показатель до 100 процентов в ближайшей перспективе",- добавил министр.

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