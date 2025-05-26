В азербайджанской армии проведены соревнования на звание «Лучший снайпер» (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану боевой подготовки, утвержденному начальником Генерального штаба азербайджанской армии, проведены соревнования на звание «Лучший снайпер».

Об этом Trend сообщили в минобороны.

Соревнования прошли на специальной тренировочной площадке. После проверки обеспечения военнослужащих они заняли заранее подготовленные огневые позиции и выполнили нормативы.

В соревнованиях, состоящих из 6 этапов, военнослужащие продемонстрировали свои навыки в таких упражнениях, как «Квалификационные стрельбы», «Зачетные стрельбы», «Снайпер в обороне», «Снайпер в атаке» и в других упражнениях.

По итогам соревнований победившим командам были вручены награды.

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