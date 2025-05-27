В Мингячевире захоронены останки шехида Первой Карабахской войны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Идентифицированные останки шехида Асаддина Джуру оглу Новрузова, считавшегося пропавшим без вести в Первой Карабахской войне, захоронены в городе Мингячевир.

Как сообщает региональный корреспондент Trend, сначала состоялась церемония прощания с шехидом, был совершен джаназа-намаз, прочитаны молитвы за упокой душ наших шехидов.

Затем останки шехида были доставлены на городскую Аллею шехидов.

На церемонии погребения присутствовали члены семьи шехида и его близкие, а также главы исполнительных властей города Мингячевир и Агдамского района, руководители правоохранительных органов, депутат Айдын Мирзазаде, ветераны, члены семей других шехидов, представители общественности.

Останки шехида были преданы земле под звуки оружейного залпа. Трехцветный флаг, которым был покрыт гроб шехида, передан его сыну.

Асаддин Джуру оглу Новрузов родился в 1939 году в селе Баш Гюнейпейе Агдеринского района. Участвовал в боях в составе отряда самообороны, в 1992 году пропал без вести в том же селе. Его останки были обнаружены 31 марта текущего года. По желанию членов семьи шехид был похоронен на Аллее шехидов города Мингячевир.

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