"Дому Азербайджана" в Ыгдыре переданы книги (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет по работе с диаспорой передал 368 экземпляров книг в 165 наименованиях на различные темы в Центр образования имени Гейдара Алиева при Карсском Кавказском университете Турции и "Дом Азербайджана" в Ыгдыре.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана.

Отмечается, что издания были опубликованы при финансовой поддержке Фонда поддержки азербайджанской диаспоры, действующего при Государственном комитете, а также переданы в дар комитету Бакинским государственным университетом (БГУ). Книги охватывают такие темы, как общественно-политическая деятельность общенационального лидера Гейдара Алиева, историческая Победа в 44-дневной Отечественной войне под руководством Президента, Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, 100-летний юбилей первого высшего учебного заведения страны - БГУ и другие темы.

В связи с передачей книг были организованы торжественные мероприятия. В церемониях приняли участие первый заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Валех Гаджиев, генеральный консул Азербайджана в городе Карс Замин Алиев, представители администрации Ыгдыра, новоназначенный ректор Ыгдырского университета Экрем Гюрель, советник председателя TADEF Парвиз Мамедзаде, руководитель "Дома Азербайджана" в Ыгдыре Зия Закир Аджар, проректор Карсского Кавказского университета Энгин Кылыч, заведующий кафедрой азербайджанского языка и литературы, профессор Илькин Гулусой, заведующий отделом международных связей, профессор Хаджалы Наджафоглу, преподавательско-студенческий состав кафедры азербайджанского языка и литературы, азербайджанские студенты университета.

Валех Гаджиев в своем выступлении отметил, что этнический состав Восточной Анатолии Турции, особенно городов Карс и Ыгдыр, в основном сформирован из соотечественников, берущих корни из Западного Азербайджана. Он подчеркнул значение книг в деле сохранения и развития их национальной самобытности.

Генеральный консул Замин Алиев подчеркнул, что подобные акции создают широкие возможности для подрастающего поколения и других читателей получать новые знания об Азербайджане, знакомиться с его историей.

Остальные выступающие также выразили благодарность Государственному комитету и БГУ за переданные книги.

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