Средняя норма доходности гособлигаций продемонстрировала самые высокие показатели - Счетная палата Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Средняя норма доходности выпущенных государственных облигаций продемонстрировала самые высокие показатели за последние годы в 2024 году.

Об этом говорится в заключении Счетной палаты касательно законопроекта "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год", сообщает Trend.

Так, в отчетном году были выпущены краткосрочные (1-летние) и среднесрочные (2- и 3-летние) государственные облигации со средним показателем доходности 7,9 и 8,5% соответственно (в 2023 году - 6,7 и 7,9%).

"Несмотря на то, что с января по ноябрь бюджет исполнен с профицитом, образование острого дефицита в конце года формирует риски неэффективного управления финансовыми потоками. В то же время следует отметить, что повышение доходности 1-летних облигаций с 6,7% до 7,9%, 2-летних и 3-летних облигаций - с 7,9% до 8,5%, а также переход на дополнительное финансирование (по ставке 6,0-8,0%) в ближайшие годы обусловливает возникновение дополнительной бюджетного бремени, связанного с обслуживанием долга.

Сумма облигаций, размещенных министерством финансов в течение 2024 года по номиналу, составила 4969,6 млн манатов. По размещенным облигациям в государственный бюджет поступило 4 790,4 млн манатов, из которых 1 888,7 млн ​​манатов (основной долг) были погашены по облигациям, выпущенным в предыдущие годы", - отмечается в документе.

Сообщается, что из оставшихся 2,901 млрд манатов 1,500 млрд манатов направлено на финансирование дефицита бюджета, 1,400 млрд манатов - на погашение основной суммы внешнего государственного долга путем конвертации.