Раскрыт объем расходов госбюджета Азербайджана на зарубежные представительства

БАКУ /Trend/ - В прошлом году из государственного бюджета Азербайджана на зарубежные представительства было израсходовано 199,8 миллиона манатов.

Как сообщает во вторник Trend, информация об этом нашла отражение в законопроекте "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год", который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно информации, из указанной суммы на содержание и прочие расходы 84 дипломатических представительств и консульств Азербайджана, действующих за рубежом, было направлено 196,2 миллиона манатов, а на содержание торговых представительств Азербайджана за границей (включая аппараты торговых представителей в Китайской Народной Республике, Российской Федерации, Турецкой Республике, Объединенных Арабских Эмиратах и Республике Польша по странам Центральной Европы) — 3,6 миллиона манатов.

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