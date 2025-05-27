Для восстановления освобожденных от оккупации территорий Азербайджана были привлечены средства госструктур

БАКУ /Trend/ - В прошлом году для реконструкции и восстановления территорий, освобожденных от оккупации, наряду со средствами государственного бюджета были использованы и ресурсы различных государственных структур.

Об этом говорится в заключении Счетной палаты Азербайджана по законопроекту "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год", сообщает Trend.

Согласно информации, проверки и анализы показывают, что в ряде случаев приоритетными были принципы экономии средств государственного бюджета путем оптимизации расходов, направляемых на финансирование отдельных проектов, которые могли быть реализованы за счет внебюджетных организаций на освобожденных территориях, а также на реконструкцию и восстановление городов и сел, создание современной инфраструктуры.

Следует отметить, что согласно представленным данным, по состоянию на конец 2024 года на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий по 59 проектам через 6 заказчиков было профинансировано 491,7 миллиона манатов из других источников (за счет собственных средств и других).

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