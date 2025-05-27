28 Мая является олицетворением национального духа и идеалов государственности - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - День независимости Азербайджана - 28 Мая - поворотный момент в истории государственности нашего народа, символ освободительной борьбы. Он является олицетворением национального духа, идеалов государственности и упорства во имя свободы.

Об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

"В мае 1918 года была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика. Это была первая демократическая республика на Востоке. Данное событие оставило неизгладимый след в дальнейшей судьбе азербайджанского народа, как в политическом, так и в идеологическом плане. Хотя АДР просуществовала недолго - 23 месяца, в этот период была создана национальная армия, женщинам было предоставлено избирательное право, азербайджанский язык был принят в качестве государственного, были сделаны первые шаги к международному признанию Азербайджана", - сказал политолог.

По его словам, в течение 70 лет советской власти стремление азербайджанского народа к независимости никогда не угасало, народ старался сохранить свою национальную идентичность, язык, историю. "Стремление к независимости жило как мощная идея, которая определяла дальнейшую судьбу страны. С распадом СССР в 1991 году Азербайджан восстановил свою независимость. Первые годы независимости были нелегкими. Государство столкнулось с тяжелыми социально-экономическими проблемами. Агрессия Армении против Азербайджана, оккупация наших земель, внутриполитические кризисы препятствовали развитию страны. Но все эти трудности не сломили волю народа. Напротив, с возвращением великого лидера Гейдара Алиева к власти Азербайджан вступил в новый этап своей истории. Под сильным руководством великого лидера была восстановлена стабильность, укреплены государственные институты, заложена прочная основа для устойчивости независимости страны", - сказал А.Гараев.

Он отметил, что в последующие годы под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан полностью реализовал свой потенциал. "Благодаря экономическим реформам в стране, успешной реализации нефтегазовой стратегии Азербайджан стал сильнейшим государством региона. Политическая стабильность, экономическая мощь и международный авторитет Азербайджана неуклонно растут. Также страна успешно отстаивает свои интересы на международной арене", - сказал политолог.

По его словам, историческая победа в Отечественной войне 2020 года стала логическим продолжением этих успехов. "Восстановительные и строительные работы на освобожденных территориях идут полным ходом, в целом наша страна делает большие шаги как в экономической, так и в социальной сфере", - сказал политолог.

A.Гараев подчеркнул, что сегодня Азербайджан - независимое, сильное и динамично развивающееся государство. Страна уверенно движется вперед, становится важным центром региональной стабильности и сотрудничества.

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