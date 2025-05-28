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Тамаш Шуйок направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Политика Материалы 28 мая 2025 02:04 (UTC +04:00)
Тамаш Шуйок направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Фото: Дворец Шандора

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ/ Trend/ - Президент Венгрии Тамаш Шуйок направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо, передает Trend.

"Уважаемый господин Президент.

Поздравляю Вас с национальным праздником Азербайджанской Республики - Днем независимости.

Я рад, что в последние годы наши страны развивали широкое сотрудничество, основанное на взаимном уважении и искренности. Углубление дружественных отношений с Азербайджаном имеет важное значение для Венгрии, и наше расширенное стратегическое партнерство создает прочную основу для этого.

Могу заверить Вас, что Венгрия привержена дальнейшему развитию нашего сотрудничества в политической, экономической и культурной сферах.

Прошу принять мое глубокое почтение", - говорится в письме.

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