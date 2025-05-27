Бюджетное финансирование ряда юридических лиц публичного права подлежит ограничению - министр финансов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Финансирование из государственного бюджета юридических лиц публичного права, оказывающих платные услуги, должно быть ограничено.

Об этом заявил министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса во время обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год", сообщает Trend.

"По этому вопросу имеется поручение правительства, и в настоящее время ведется активная работа в данном направлении. Уверен, что мы добьемся ощутимых результатов в оптимизации деятельности юридических лиц публичного права", - отметил министр.

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