Бюджетные поступления по акцизам в Азербайджане превысили прогноз на 2024 г.

БАКУ /Trend/ - В прошлом году поступления в бюджет по акцизам составили 1,556 миллиарда манатов, что на 2,7 миллиона манатов (или 0,2 процента) больше прогноза и на 103,5 миллиона манатов (или 7,1 процента) больше по сравнению с 2023 годом.

Как сообщает во вторник Trend, информация об этом нашла отражение в законопроекте "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год", который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно информации, 86,9 процента поступлений по акцизам, или 1 351,3 миллиона манатов, пришлись на акцизный налог от внутренних операций, а 13,1 процента или 204,4 миллиона манатов - на долю таможенных органов.

По акцизам на внутренние операции фактические поступления составили 1,351 миллиарда манатов при прогнозе в 1,368 миллиарда манатов, что на 16,7 миллиона манатов (или 1,2 процента) меньше прогноза. Однако по сравнению с 2023 годом поступления выросли на 123,4 миллиона манатов (или 10 процентов). Из общей суммы поступлений 49,9 процента или 674 миллиона манатов пришлись на нефтяной сектор, а 50,1 процента или 677,3 миллиона манатов - на ненефтяной сектор.

По акцизам нефтяного сектора фактические поступления составили 674 миллиона манатов при прогнозе в 698 миллионов манатов, что на 24 миллиона манатов (или 3,4 процента) меньше запланированного. По сравнению с 2023 годом поступления увеличились на 4,6 миллиона манатов (или 0,7 процента). Недоисполнение связано с тем, что объем производства и реализации нефтепродуктов внутри страны оказался ниже прогнозируемого.

По акцизам ненефтяного сектора фактические поступления составили 677,3 миллиона манатов при прогнозе в 670 миллионов манатов, что на 7,3 миллиона манатов (или 1,1 процента) больше ожидаемого. По сравнению с 2023 годом поступления увеличились на 118,8 миллиона манатов (или 21,3 процента).

Рост поступлений по акцизному налогу в ненефтяном секторе по сравнению с 2023 годом в основном связан с увеличением поступлений от табачной продукции. Это обусловлено ростом производства табачных изделий на 4,1 процента по сравнению с 2023 годом, а также изменениями в законодательстве, в соответствии с которыми уплата акцизного налога осуществляется при приобретении акцизных марок.

По акцизам на ввоз товаров на территорию Азербайджанской Республики фактические поступления составили 204,4 миллиона манатов при прогнозе в 185 миллионов манатов, что на 19,4 миллиона манатов (или 10,5 процента) больше запланированного.

Превышение прогноза по поступлениям акцизного налога на импорт объясняется тем, что в страну было ввезено больше легковых автомобилей, мотоциклов и автобусов, подлежащих государственной регистрации, чем ожидалось. Однако по сравнению с 2023 годом наблюдается снижение, что связано с существенным ростом импорта гибридных автомобилей и электромобилей.

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