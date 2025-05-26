Минфин Азербайджана провел очередной депозитный аукцион
На 1-м аукционе свободный остаток единого казначейского счета был размещен в 4-х системно значимых банках со средневзвешенной процентной ставкой 7,21%
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