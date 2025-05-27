Молодежь государств-членов ДН будет проводить исследования в новосозданном Центре в Баку - замминистра

БАКУ /Trend/ - Азербайджан председательствует в Движении неприсоединения более 4 лет. Это одно из самых продолжительных председательств в истории Движения неприсоединения, так как у государств-членов было такое пожелание, чтобы Азербайджан продолжал председательство.

Об этом сказал сегодня журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев во время открытия Исследовательского центра Молодежной организации Движение неприсоединения в Баку, сообщает Trend.

Он отметил, что по инициативе Президента Ильхама Алиева в Движении неприсоединения были проведены многие важные реформы.

"Одной из них было создание Молодежной организации. Учредительное собрание Молодежной организации Движения неприсоединения состоялось в городе Шуша. Поэтому учредительный документ организации называется Шушинской декларацией. Сегодня состоялось открытие Исследовательского центра этой Молодежной организации, и молодежь государств-членов Движения неприсоединения приедет в этот Центр и будет проводить здесь свои исследования", - сказал он.

Говоря о председательстве Азербайджана в COP29, замминистра отметил, что одним из самых больших ожиданий является разработка дорожной карты "От Баку до Белема", нацеленной на климатическое финансирование в 1,3 триллиона долларов США. Основная суть заключается в доведении в ближайшие годы климатического финансирования в 300 миллиардов, решение по которому было принято на COP29, до 1,3 триллиона долларов США.

Замминистра также коснулся вопроса, связанного с процессом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

"Как вы знаете, процесс согласования текста мирного соглашения завершен. Для его подписания есть два условия, и в этом направлении Арменией должны быть предприняты конкретные шаги, чтобы заложить основу для мира. Любые месседжи о мире приносят результаты лишь тогда, когда это осуществлено на практике, когда реализуются конкретные вопросы и ожидания сторон", - отметил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!