Ираклий Кобахидзе поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо, сообщает во вторник Trend.

"Ваше превосходительство.

От имени Правительства Грузии и грузинского народа искренне поздравляю Вас с Днем независимости Азербайджанской Республики.

28 Мая – день, имеющий историческое значение, и символ стремления азербайджанского народа к свободе и независимости.

Нас искренне радуют успехи и развитие нашего друга и стратегического партнера – Азербайджана. Уверен, что крепкая историческая дружба и сотрудничество между Грузией и Азербайджанской Республикой, направленные на общие интересы, развитие и стабильность региона, в будущем еще больше укрепятся.

В этот знаменательный день независимости желаю Вам постоянного процветания, прогресса и еще больших успехов на пути государственного строительства.

Господин Президент, выражаю Вам глубокое почтение и передаю наилучшие пожелания", - говорится в письме.